ユルゲン・クロップ氏は、リヴァプールでプレーするドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツに「傑出した選手へ成長する」と期待を語ったほか、FIFAワールドカップ2026に出場する教え子たちへ言葉を送った。28日、イギリスメディア『BBC』が同氏のコメントを伝えている。今季からリヴァプールでプレーするヴィルツは、シーズン序盤こそ数字として残る結果を出せず苦労したものの、現在は公式戦45試合で7ゴール9アシストと本来の実力