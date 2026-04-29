WEリーグの野々村芳和チェアマンが、2025-26 WEリーグ クラシエカップ 決勝を終えてメディアの囲み取材に応じ、大会を振り返った。29日、クラシエカップ決勝のRB大宮アルディージャWOMENvs日テレ・東京ヴェルディベレーザ（東京NB）が行われ、90分を終えて1ー1、延長戦でも違いに点を取り合い2ー2で120分間が終了。PK戦にもつれた結果、東京NBが3ー1で勝利を収め、初のクラシエカップ優勝を果たした。野々村チェアマンは激闘