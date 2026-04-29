お決まりの展開のように例年、シーズン終盤になるとアーセナルはプレミアリーグの優勝争いにおいて勢いを失い始める。そして今年もまた同じことが起きているのだ……。今シーズン、アーセナルは長期間に渡って首位に立ってきた。一時はトップを独走していた時期もあったが、第31節のウォルバーハンプトン戦（２−２）や第32節のボーンマス戦（１−２）で勝ち星を逃すなど、今季もシーズン終盤にきて失速している。また現地４