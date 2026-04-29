サッカーの明治安田J2・J3百年構想リーグ。ツエーゲン金沢は29日、アウェーでカマタマーレ讃岐と対戦しました。勢いに乗ったまま、次節からのホーム3連戦につなげたいツエーゲン。アウェーでカマタマーレ讃岐との一戦です。前半29分、右サイドから宮崎のクロスに鈴木が合わせますが、ここはゴール左に外れてしまいます。その後も果敢にゴールを狙うツエーゲン。試合が動いたのは後半17分でした。村田のクロスに反応したのは、パト