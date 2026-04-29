人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月30日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）ヒマになると余計なことを考えてしまいそう。マメに動き回ろう。11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）判断力が鈍りがち。苦しいときはいて座の人にSOSすると◎。10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）目立ちやすい