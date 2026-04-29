毎年ゴールデンウイークに合わせて開かれるクラシック音楽の祭典「ガルガンチュア音楽祭」。今年も県内各地で音色を響かせています。28日に開幕したばかりの「ガルガンチュア音楽祭」。29日は金沢龍谷高校吹奏楽部が金沢駅前で開幕を祝うファンファーレを演奏しました。北陸3県のゴスペル愛好家およそ100人も加わり、能登半島地震の復興ソングを吹奏学部の演奏に合わせて披露しました。珠洲市から参加した人「珠洲で生活している私