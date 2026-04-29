東京都と東南アジアの主要都市の首長らで構成される国際会議「TOKYO-SEADS」がきょう、初めて開催されました。「TOKYO-SEADS」は東京都が主催し、バンコクやハノイ、シンガポールなど東南アジアの主要都市が参加する国際会議で、東京・港区で各都市の首長などが参加する初めての会議が開かれました。今回の会議のテーマは水害対策や水道関連のインフラ整備で、これらの分野でのAI活用についても意見交換が行われ、技術協力や専門家