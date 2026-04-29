ゴールデンウイークが始まり、県内の行楽地もにぎわっています。熊本市動植物園で朝から注目されていた場所が。■熊本市内から「きょうからここが見られるとSNSで見たので。天気も良かったので来ようかなと思いました」■女の子「（動物を）いっぱい見てきた」 去年11月から工事で閉鎖されていたエリアです。一部が解放され、ゾウやキリンなどの動物が久しぶりに公開されました。■熊本市内から「どこか遠出する