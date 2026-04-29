支援者らとの花見で談笑する太氏（中央）＝４月、大和市内の公園２月の衆院選で公示直前に立憲民主党と公明党が合流した中道改革連合は公認候補を擁立した神奈川県内の１６小選挙区で全敗し、比例復活の３人を除いて議席を失った。立民出身の若手やベテランらは返り咲きに向けた動きを見せ、中道は同党から次期衆院選を目指す落選者の一部に「政治活動支援金」を支給する考えだ。それでも党の先行きへの不安から中道での出馬には