人気女性シンガーのビリー・アイリッシュ（２４）が２８日、ロンドンのレスター・スクエアで行われた自身のコンサート映画「ヒット・ミー・ハード・アンド・ソフトリー：ザ・ツアー・ライブ・イン３Ｄ」のプレミアイベントに出席し、スタイリッシュな「男装姿」を披露した。英紙デーリー・メールが２９日、報じた。ビリーは黒のジャケットとそれに合わせたズボン、青いシャツ、ストライプのネクタイというセリーヌのスーツ姿