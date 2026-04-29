ボーイズグループBTSを擁する芸能事務所HYBEが、エンターテインメント業界の伝統的なオフシーズンいう限界を軽々と超え、第1四半期基準で史上最高の業績を達成した。BTSのカムバックの成功と、恐ろしい成長の勢いを見せる新人アーティストたちの幅広い活躍が合わさった結果だ。【関連】“移動する経済圏”となったBTS4月29日、HYBEの2026年第1四半期連結基準の売上高は6983億ウォン（約750億円）と集計された。これは、これまでの