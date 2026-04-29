アイドルとして次々と自分の夢を叶えているRay㋲・櫻井優衣。そんな彼女の心を突き動かすものとは...？今回は、アイドルを目指すことになった中学生時代から、FRUIT ZIPPERのメンバーになるまでの“10年間”をフカボリします。アイドル・オブ・アイドルを形作った下積み時代とは...？アイドル・櫻井優衣のサクセスロングインタビューグループでの東京ドーム公演、ソロライブの成功 etc.アイドルとして次々と自分の夢を叶えて