◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―２阪神（２９日・神宮）阪神・高橋遥人投手が被安打３の完封と圧巻の内容で、今季３勝目を挙げた。４月までの３度のシャットアウトは１９４３年の若林忠志以来、８３年ぶり。「本当にうれしいんですけど、できすぎです」と照れ笑いを浮かべたが、この快投を予言（？）した解説者がいた。スポーツ報知評論家の金村義明氏は高橋が１２日の中日戦（バンテリンドーム）で２度目の完封を成し遂げ