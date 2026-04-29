福岡市早良区の市営住宅で29日午後、部屋の一部が焼けているのが確認され、性別不明の1人の遺体が見つかりました。午後1時すぎ、福岡市早良区田村の市営住宅で「夜中から火災警報器が鳴っていて、中で人が倒れているのを見つけた」と近くに住む人から119番通報がありました。警察と消防が現場の部屋に駆けつけた時には火や煙はありませんでしたが、部屋の一部が焼けていて、性別不明の1人の遺体が倒れた状態で見つかりました。警察