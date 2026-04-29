香川県議会 香川県議会の会派構成の変更が行われました。27日、植田真紀議員が「立憲・市民派ネット」を退会し、新たに1人会派「市民派改革ネット」を結成。森裕行議員から会派の名称を「香川県議会立憲民主党議員会」に変更する届け出が議長に提出され、それぞれ受理されました。 植田議員は会派離脱の理由について「議案に対する賛否や海外視察問題、議会運営への考え方などの違いが大きくなったことや、旧県立体育館解体