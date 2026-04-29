◆第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（５月２日、京都競馬場・ダート１９００メートル）追い切り＝４月２９日、栗東トレセン第３１回ユニコーンＳ・Ｇ３（５月２日、京都）で重賞初挑戦Ｖを狙う３戦２勝のメルカントゥール（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎）が２９日、栗東・坂路で万全をアピールした。１週前に騎手騎乗の併せ馬でしっかりと負荷をかけ、当週は単走。感触を確かめる程度で、５５秒３―１２秒７と派手さはないが、テンポ