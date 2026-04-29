◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２９日・東京ドーム）広島の森下暢仁投手が、２回に４点先制を許した。初回は３者凡退という上々の立ち上がりだった。２回は不運にも見舞われて失点を重ね、序盤に大量ビハインドを背負う苦しい展開となった。２回は、いずれも会心の打球ではなかったが、３連打で無死満塁。平山の併殺崩れの間に先制点を奪われ、さらに浦田に左前適時打を浴びた。なおも１死二、三塁で、９番・竹丸がスクイ