７月から日曜劇場で初めて２クール連続で放送されるＴＢＳ系連続ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」（日曜・午後９時）の公式インスタグラム、Ｘが謎のイラストを投稿。ファンの間で話題となっている。２９日、コメントなしで黒いロングジャケットを着て、ワインが入ったグラスを持っているような女性と思われるイラストをポストした。この投稿には、「誰…」「これ誰？？？新キャラ？！？！」「ど、どゆこと？？（素敵）」「薫さんの未