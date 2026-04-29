恒例のこちらの行事は今年をもって休止となります。安曇野に春の訪れを告げる早春賦まつりが行われました。安曇野市ふるさと観光大使上松美香さん「いつまでも私にとって、早春賦まつりは心のふるさとだなと感じています」安曇野市穂高にある歌碑の前で開催された早春賦まつり。唱歌「早春賦」を歌い継ぎたいと1981年に始まり、今年で43回を数えます。これまで地元の有志や小学校の合唱団が歌声を披露していましたが、課外活動の