「自分の選択を愛せる人生を送ってほしいです」あなたがそう言われたらどう思うだろうか。この言葉は、波瑠さんと麻生久美子さんW主演のドラマ『月夜行路―答えは名作の中にー（以下、月夜行路）』（日本テレビ系水曜夜10時〜）で、波瑠さん演じる文学オタクのバーのママ・野宮ルナが麻生久美子さん演じる専業主婦の沢辻涼子にかけたものだ。涼子は大学生の娘と高校生の息子、そして大手出版社の文芸部長の夫との4人家族。家族を