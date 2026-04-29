29日、広島県三原市の会社敷地内で、土の中から男性の遺体が発見されました。遺体が見つかったのは、広島県三原市にある会社の敷地内です。警察によりますと、今年2月に隣接する東広島市の住宅で、会社役員の川本健一さんが殺害された事件で、証拠品の捜査のため、会社の敷地内を捜索していました。見つかったのは、氏名・年齢など不詳の腐敗した男性の遺体で、その発見現場は、誰でも入れるような場所だということです。警察は見