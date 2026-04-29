女優・佐々木希（38）が29日、自身のインスタグラムを更新。旬のタケノコ掘りを楽しんだことを報告した。佐々木は「五十棲さんの竹やぶで、タケノコ掘りをしました」と報告。立派なタケノコを手に満面の笑みを浮かべる写真を公開した。さらに、収穫したタケノコを料理する様子なども披露し、「掘りたてで、本当に絶品そして子供達が、自分で採ったタケノコということもあり、満足そうに沢山食べておりました」と伝えた。