ストリートブランドMSGとスポーツブランドUMBROのコラボコレクションが、2026年4月24日(金)12時よりZOZOTOWNにて発売スタート♡人気アイテムにスポーティな要素を取り入れた全3型が登場し、夏のスタイリングに新鮮なアクセントをプラス。トレンド感と着回し力を兼ね備えた注目ラインナップです♪ スポーティ×ストリートの新定番 今回のコレクションは、MSGならではのストリ