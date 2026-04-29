◇明治安田J1百年構想リーグ神戸0―0（PK戦2―4）C大阪（ノエスタ）神戸はC大阪にPK戦で敗れた。連勝は「4」でストップ。それでもアジア・チャンピオンズリーグ（ACLE）で感じた世界基準を体現しようとした姿勢は、随所に色濃く表れていた。同大会準決勝でサウジアラビアの強豪アル・アハリに敗戦。DF山川哲史は「なかなか上手くボールも運べなかったし、失うことも多かった。それ以外にも多くの違いを感じたけれど“これ