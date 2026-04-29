ＯＳＫ日本歌劇団が２９日、東京・新橋演舞場で３０日から５月５日まで上演する「レビュー春のおどり」の公開舞台稽古を行った。１９２６年に第１回を上演してから今年で１００周年を迎える。記念すべき同公演は、第１部がシェークスピアの名作「ロミオとジュリエット」より世界の古代ヤマトの時代を映した「たまきはる命の雫」で、第２部は「Ｓｉｌｅｎｐｈｏｎｙ−サイレンフォニー−」を上演する。トップスター翼和希