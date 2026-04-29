4月にリニューアルオープンした白神山地世界遺産センター藤里館で記念のイベントが行われました。森と人の共生をテーマにした講演も行われ、参加した人たちが自然との関わり方について考えました。白神山地世界遺産センター藤里館は1993年に日本で初めて世界自然遺産に登録された白神山地について展示や解説などを行う施設です。1998年の開館以来、およそ58万人が訪れています。去年12月から開館以