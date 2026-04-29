はちきれそうなHカップで見る者を虜にするグラビアアイドル・天野ちよさん（31）が、週刊SPA!4月28日号で人気企画「グラビアン魂」に登場しました。【写真】ブラからはみ出すHカップ94センチ砲天野ちよさんが醸す極限の色気Hカップに高身長という抜群のプロポーションを誇る天野さん。こぼれ落ちそうな豊満なバストを透け感のあるセクシーランジェリーで包み込みます。艶めかしい表情を浮かべたり、ニットのセーターをまく