北口さん（仮名・30代会社員）は、毎朝同じ時刻に起きているにもかかわらず、なぜかいつも遅刻ギリギリです。会議の資料を何度見直しても誤字ばかりで、上司から「なぜこんな簡単なことができないの？」と言われるたびに、胸が締めつけられます。「自分の努力が足りないのだろうか」「みんなは普通にできているのに、なぜ自分だけ……」。そう自分を責め続けながら、やがて北口さんは心の不調を強く感じ、適応障害になり休職を余儀