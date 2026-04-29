大型連休を迎え、バーベキュー客による路上駐車などが問題になっている桐生市・桐生川の上流で、市や県、警察が合同でパトロールを行いました。 パトロールは、桐生川の清流と地域住民の生活を守ろうと、市と警察、県土木事務所が合同で実施したものです。桐生市梅田町の桐生川上流では、コロナ禍以降、週末や祝日を中心に県内外からのバーベキュー客が増加し、ごみの不法投棄や路上駐車が