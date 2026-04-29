藤岡市の関越自動車道で乗客７人が死亡し、３８人が重軽傷を負った高速ツアーバスの事故から２９日で１４年です。事故現場では２９日朝、遺族らが犠牲者を追悼しました。 事故は、２０１２年４月２９日、藤岡市の関越自動車道で、石川県から千葉県の東京ディズニーリゾートに向かっていた高速ツアーバスが道路わきの防音壁に衝突し、乗客７人が死亡、３８人が重軽傷を負ったものです。 事故から１４年