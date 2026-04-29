４１年前に乗客乗員５２０人が犠牲になった日航ジャンボ機墜落事故の現場上野村の「御巣鷹の尾根」で２９日、山開きが行われました。 午前９時、「御巣鷹の尾根」のふもとにある登山道のゲートが管理人の黒沢完一さんによって開かれ、開山を待っていた車の列が次々と尾根へと向かいました。去年１１月から冬の間は閉鎖されていましたが慰霊の登山が約５カ月ぶりに再開しました。 神奈川県から初めて御巣鷹の尾根を訪れた