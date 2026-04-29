北海道石狩市で４月２９日午後、２階建ての住宅が燃える火事がありました。当時家に人はおらず、警察と消防が出火原因を調べています。火事があったのは、石狩市樽川７条２丁目の２階建ての住宅です。午後３時半すぎ、付近の住人から「裏の家の２階から煙が出ている」と消防に通報がありました。火はおよそ１時間後に消し止められましたが、当時家に人はおらず、けが人はいません。警察と消防で火が出た原因を詳しく調べています。