プロ野球・オリックスは29日、宜保翔選手と支配下契約を結ぶことを発表しました。25歳の宜保選手はケガなどの影響もあり昨季から育成契約でプレーしていました。今季はファームで22試合に出場し、71打数21安打、打率.296を記録。宜保選手は球団を通じて「率直に嬉しい気持ちです。球団トレーナーの方々をはじめ、リハビリ期間にお世話になった方々へ感謝の気持ちでいっぱいです。まだスタートラインに戻っただけだと思いますので、