バレーボール女子日本代表の活動が本格的にスタート。合宿3日目となる29日は、1時間半ほど練習を行い、その後高校生や大学生以外の選手はウェイトトレーニングで汗を流した。ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート女子日本代表のフェルハト・アクバシュ監督（40）は馬場柚希（筑波大1年）ら大学生組や、忠願寺莉桜（東九州龍谷高3年）ら高校生組の一人一人に声をか