北海道・旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして警察に事情を聴かれている男性職員が、「営業時間外の夜間に遺棄した」という趣旨の話をしていることがわかりました。本来なら、29日に夏の営業が始まるはずだった旭山動物園は、開園を来月1日に延期しました。台湾からの観光客「閉まっているのは知っていたが、写真だけ撮りに来た。残念」旭川市民「せっかくの休みで楽しみだったが、少し残念。また楽しみにゴールデンウイ