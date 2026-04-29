4月30日（木）の近畿地方は、広い範囲で雨に。午後を中心に傘の出番となりそうです。 前線を伴う低気圧が、発達しながら南海上を進み、5月1日（金）にかけて近畿の南岸を通過するでしょう。このため、木曜は天気が下り坂で、南部は朝から雨の所が多くなりそうです。中部や北部も昼頃からは雨が降りだし、夜にかけて本降りの所が多くなるでしょう。夜遅くは南部で雷を伴った非常に激しい雨の所がありそうです。出かけるときは