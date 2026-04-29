明治安田J2J3百年構想リーグアルビレックス新潟は29日、カターレ富山と対戦。アウェイ富山に駆けつけたサポーターに勝利を届けたいところでしたが、2-0で敗れました。 3連勝を狙う4位アルビは、6連勝中と勢いに乗る2位・富山と対戦。 試合開始わずか40秒で前節ゴールを決めた若月がシュートを放ち、駆けつけたサポーターを沸かせると・・・ 今度はモラエスがカウンター