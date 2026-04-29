群馬県の関越自動車道で乗客7人が死亡し、38人が重軽傷を負った事故から14年のきょう、現場では遺族らが犠牲者を悼みました。2012年4月、群馬県藤岡市の関越道で高速ツアーバスが防音壁に衝突し、乗客7人が死亡、38人が重軽傷を負いました。事故から14年のきょう、発生時刻に合わせ、遺族らが手を合わせました。自らも大けがをしたほか、一緒に乗っていた母親を亡くした女性は…母親を亡くした林彩乃さん（37）「事故に遭った被害