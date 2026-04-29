女優の千田阿紗子（42）が29日に自身のXを更新。出産を発表した。千田は「【ご報告】4月の澄み渡る青空の日に、無事出産いたしました。おかげさまで、母子ともに健康です」と報告し、子どもの足の写真をアップした。続けて「想いを寄せてくださった皆様、本当にありがとうございました。まずは体力の回復に努めながら、我が子を毎日愛したいと思います」と子どもへの思いをつづった。また「ミュージカル刀剣乱舞」「舞台魔法使いの