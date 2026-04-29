秋元康氏プロデュースの１１人組アイドルグループ・ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮが２９日、神奈川・ＳＵＰＥＲＮＯＶＡＫＡＷＡＳＡＫＩで単独ライブ「ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮＢｅｇｉｎｎｅｒ’ｓＬｉｖｅ＃４（オーバース・スカパーＪＳＡＴ協業開催）」を行った。結成３年目の同グループは、５月３０日に東京・池袋西口公園野外劇場で開催されるリリースイベント「Ｉ．Ｗ．Ｓ．Ｐ（池袋ホワスピプロジェクト）