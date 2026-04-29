ロックバンド「BARBEE BOYS 4 PEACE」の杏子（65）が29日、横浜BUNTAIで開催された、SHOW−YA主催の女性アーティスト限定ロックフェス「NAONのBUNTAI」に出演した。BARBEE BOYSは25年12月、男性ボーカルKONTAが不慮の事故による四肢の完全まひを発表。この日、寺田恵子（62）がKONTA役の「KEIKONTA」として、同バンド代表曲「目を閉じておいでよ」を歌った。「今日のBUNTAIもめちゃめちゃ盛り上がっているけど、NAONも今回で20回目