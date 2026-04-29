タレントのほしのあきさん（49）が2026年4月18日、自身のインスタグラムを更新。ノースリーブのワンピース姿を披露した。夫は、日本中央競馬会所属の騎手・三浦皇成さん（36）。「わたしのタイプのお洋服が沢山〜」ほしのさんは、ファッションブランドのポップアップに行ったことを報告し、鏡に映った姿を自撮りした動画を投稿した。また、「わたしのタイプのお洋服が沢山〜」「フリフリスカートはトップスにも出来る2way」とつづ