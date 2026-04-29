欧州委員長 われわれ全員が直面しなければならない厳しい現実もある この紛争の影響は、今後数カ月、あるいは数年にわたって続く可能性がある 2月下旬の戦争開始以降、EUが化石燃料の輸入に追加で270億ユーロ（約5兆円）を支出した （フォンデアライエン欧州委員長欧州議会でイラン戦争の影響について演説）