ドル指数は小幅上昇、原油高に反応＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に上昇している。アジア午前の９８．５６５からロンドン序盤には９８．７５４まで上昇した。ただ、前日NY終値９８．６４０を挟んだ推移の域はでていない。２００日線９８．５５０、２１日線９８．８２３に挟まれた水準となっている。 この日はNY原油先物が100ドル付近から103ドル台後半へと上伸している。米ウォール・ストリート・ジャӦ