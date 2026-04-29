上田市の美術館「無言館」で今年も成人式が行われ、県内外からの19人が出席しました。戦没画学生の絵を29年間守り続ける館主が、新成人に伝えたこととは？新緑の中で行われた上田市の美術館「無言館」の成人式。第二次大戦で亡くなった画学生の作品を収蔵・展示する無言館では、2003年から成人式を企画していて、 24回目の今年は県内外から19人の新成人が出席しました。ゲストは、戦争と若者に関する著書がある社会学者の古市憲寿