国賓としてアメリカを訪問中のイギリスのチャールズ国王は、アメリカのトランプ大統領にちなみ、第2次世界大戦中にイギリス海軍が運用した潜水艦「トランプ」の鐘を贈呈しました。チャールズ国王は28日、ホワイトハウスで開催された晩さん会で、太平洋戦争で戦ったイギリス海軍の潜水艦「トランプ」で使われた鐘をトランプ大統領に贈ると述べました。チャールズ国王は演説で、「この贈り物が、両国の共有してきた歴史と輝かしい未