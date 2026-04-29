今年が昭和元年から満１００年を迎えたことを記念し、政府は「昭和の日」の２９日、「昭和１００年記念式典」を東京都千代田区の日本武道館で開催した。天皇、皇后両陛下が出席されたほか、高市首相や衆参両院の議長ら三権の長、衆参の国会議員や各界代表ら約５６００人が参加した。式典委員長を務めた首相は式辞で、昭和について「戦争、終戦、復興、高度経済成長といった未曽有の変革を経験した時代だった」と振り返り、「日