「巨人−広島」（２９日、東京ドーム）広島の先発・森下暢仁投手が二回に４点を失った。捕手・持丸の痛恨の“空タッチ”もあり、追加点を与えた。０−０で迎えた二回は先頭の４番・ダルベックから３連打で無死満塁のピンチとなった。ここで平山の遊ゴロの間に三走が生還して１点を先制された。さらに浦田にも適時打を献上した。次打者の投手・竹丸にはセーフティースクイズを仕掛けられ、三走が本塁に突入。クロスプレーは