ロックシンガー相川七瀬（51）が29日、神奈川・横浜BUNTAIで開催された、SHOW−YA主催の女性アーティスト限定ロックフェス「NAONのBUNTAI」に出演した。「Sweet Emotion」を歌い終えると「元気ですか！」と呼びかけた。「野音からBUNTAIに引っ越して、横浜は私のホームなのであっためたいと思います。準備はいいかい！」と会場をあおった。土屋アンナ（42）の南米ツアー報告を受け、「私も自分の曲がブラジルの盆踊りで歌ってくれ