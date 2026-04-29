4月29日（現地時間同28日）、全米トップリクルートと評価されるタイラン・ストークスが、カンザス大学へ進学することが明らかになった。複数の現地メディアが伝えている。 身長201センチ、体重104キロのフォワードであるストークスは、攻守両面で存在感を発揮する全米屈指の高校生選手。ボールハンドリングやゴール下での強さを武器に多彩なオフェンスを展開し、最終学年では平均31得